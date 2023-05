Persoanele defavorizate de la Pata Rat, comunitatea formata in zona gropii de gunoi a Clujului, au primit 31 de apartamente, in care s-au mutat 158 de persoane.Chiria este una modica, iar locuintele au fost cumparate cu finantare norvegiana.10 dintre apartamente se afla in Cluj-Napoca, 17 in Floresti, doua in Apahida si doua in Gilau. Astfel sunt relocate 158 de persoane de la Pata Rat. Apartamentele sunt acordate prin contract de inchiriere - la suma modica de 150 lei/luna.Aceste locuinte ... citeste toata stirea