Un incendiu a cuprins o casa din localitatea Cetan, judetul Cluj, iar localnicii au dat peste teancuri de bani in timp ce ajutau la stingerea focului.Flacarile au distrus acoperisul casei si patru anexe, inclusiv hambarul cu porumb unde au fost gasiti bani.O femeie de 77 de ani a suferit un atac de panica in urma incendiului si a fost ajutata de pompieri. Cauza probabila a incendiului este focul deschis in spatii inchise. Mai exact, proprietarii au incercat sa schimbe o butelie si au ... citeste toata stirea