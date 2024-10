Cluj : 8 ani de inchisoare pentru un pradator care santaja online minore. A abordat 125 de persoane. Calvarul unei fete de 14 ani a durat un an

Tanara de 14 ani a cazut prada agresorului dupa ce i-a trimis poze nud, crezand ca se converseaza cu un tanar de 19 ani.Curtea de apel Cluj a decis ieri, 9.10, in cazul unui pradator sexual foarte periculos. Acesta va efectua o pedeapsa cu inchisoarea de 7 ani si 8 luni, si va plati daune morale de 150.000 de lei pentrusantaj racolare a minorilor in scopuri sexualeIn cursul lunii decembrie 2022, tanara, in varsta de 14 ani la acel moment, a fost abordata de catre barbat prin intermediul ... citește toată știrea