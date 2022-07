Cluj: A fost solicitat elicopterul SMURD de la Jibou! Persoana cu PICIOARELE STRIVITE sub un tractor forestier - FOTO

Pompierii clujeni se deplaseaza in aceste momente in zona Paraul Porcului din Comuna Marisel. Potrivit primelor informatii, o persoana este prinsa sub un tractor articulat forestier. La fata locului merg doua autospeciale, iar zona este greu accesibila."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca se deplaseaza in aceste momente in zona Paraul Porcului din Comuna Marisel, unde s-a petrecut un accident forestier. Din primele informatii, o persoana este prinsa sub un tractor articulat ... citeste toata stirea