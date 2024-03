Cluj - A fost stabilita vacanta "mobila" din anul scolar 2024-2025, pentru elevii din Cluj

Elevii si copiii de gradinita din Cluj vor avea vacanta mobila in perioada 17 - 23 februarie 2025, conform unei hotarari a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj.Vacanta mobila de o saptamana poate fi stabilita in oricare parte a perioadei 10 februarie - 2 martie 2025.Elevii vor incepe cursurile in anul scolar 2024-2025 pe 9 septembrie si incheie cursurile pe 20 iunie 2025, prevede structura publicata in Monitorul Oficial. ... citește toată știrea