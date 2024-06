Cluj: A spart usa casei bunicului sau si a furat 13.000 de euro. Barbatul a fost retinut de politisti

Un barbat din comuna Tritenii de Jos a fost retinut de catre politisti dupa ce a intrat prin efractie in casa bunicului sau, a distrus un corp de mobilier, apoi a furat 13.000 de euro.,,Ieri, 27 iunie a.c., in cadrul unui plan de actiune, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii si ai Politiei municipiului Campia Turzii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la un imobil din ... citește toată știrea