Cluj: Abuz al jandarmilor! Au amendat un barbat care a intrat in curtea institutiei, pentru a lua o trotineta Bolt

Un tanar a fost amendat de jandarmi, dupa ce a intrat in curtea institutiei, pentru a lua o trotineta Bolt parcata acolo. Justitia a anulat amenda, pentru ca sanctiunea a fost data pe nedrept.Un clujean a obtinut in instanta anularea unei amenzi de 500 de lei aplicate de Jandarmerie. Sanctiunea a fost aplicata in ianuarie 2022, pentru o fapta comisa in noiembrie 2021. Mai exact, barbatul a fost amendat pentru ca "a patruns in incinta sediului Inspectoratului de Jandarmi fara a respecta normele ... citeste toata stirea