Cluj: Accident cu trei masini pe DN1 E60! O femeie a fost ranita

Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 14:00, in interiorul localitatii Bucea, pe sensul de mers Huedin-Oradea. Din primele date, o pasagera, de 71 de ani, a necesitat ingrijiri medicale."Accident rutier inregistrat in jurul orei 14:00, pe DN1 E60, in interiorul localitatii Bucea, pe sensul de mers Huedin - Oradea, produs pe fondul nepastrarii ... citește toată știrea