Un trotinetist a intrat glont intr-un autoturism care iesea regulamentar de pe o aleea pe strada Observatorului. Acesta avea viteza si in urma impactului si a sarit peste capota masinii.Cel de pe trotineta circula pe trotuar, lucru nepermis de Codul Rutier. In plus, nu a incetinit deloc, desi urma o intersectie. Toate aceste date sugereaza ca trotinetistul habar nu are de regulile de circulatie rutiera."Ieseam de pe aleea care da spre principala, pe Observatorului, vis-a-vis de benzinaria ... citeste toata stirea