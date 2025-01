Cluj- Accident feroviar GRAV! Un tanar a murit dupa ce autoutilitara in care se afla a fost lovita violent de tren, in apropiere de Mintiu Gherlii FOTO

Tragedie in Cluj: Accident feroviar GRAV! Un tanar a murit dupa ce autoutilitara in care se afla a fost lovita violent de tren, in apropiere de Mintiu Gherlii Un grav accident feroviar a avut loc astazi in apropierea comunei Mintiu Gherlii, judetul Cluj. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost solicitati sa intervina de urgenta, dupa ce o autoutilitara a fost lovita violent de un tren.Echipajele operative, formate din doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si un ... citește toată știrea