Cluj- Accident grav la Martinesti! Un motociclist de 25 de ani a pierdut controlul intr-o curba/ Pasagera, o tanara de 20 de ani, a ajuns la spital

TRAGEDIE PE DN1! Tanara de 20 de ani la spital dupa un accident cu motocicleta la Martinesti!Azi, 20 septembrie, in jurul orei 16:30, un accident grav a avut loc pe DN1 E60, la iesirea din localitatea Martinesti, judetul Cluj. Un motociclist strain, in varsta de 25 de ani, nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa si a iesit de pe carosabil. In urma impactului, pasagera, o tanara de 20 de ani, de asemenea cetatean strain, a fost transportata de urgenta la spital pentru ingrijiri medicale. ... citește toată știrea