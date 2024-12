Cluj- Accident grav: Un pieton a ajuns in stare critica la spital dupa ce a fost lovit de un TIR- FOTO

Cluj- Accident grav la Campia Turzii: Pieton in stare critica dupa ce a fost lovit de un TIRUn accident grav a avut loc in aceasta seara pe strada Laminoristilor din Campia Turzii, in zona spalatoriei Celest. Un pieton a fost acrosat de un TIR in jurul orei 18:20.Victima, un barbat in varsta de 62 de ani din Campia Turzii, a suferit un traumatism sever la cap si a fost preluata de un echipaj SMURD in stare grava. Acesta a fost transportat de urgenta la spitalul din Campia Turzii ... citește toată știrea