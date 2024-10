Cluj: Accident in Gilau. Doua persoane au fost ranite. Traficul este blocat. UPDATE: Un ranit a fost transportat de urgenta la spital FOTO

Accident rutier intre doua autoturisme pe DN1, in zona Gilau- CapusUn accident rutier grav a avut loc duminica dimineata pe DN1, intre Cluj-Napoca si Huedin, in zona localitatii Gilau. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, doua persoane au fost ranite si au primit ingrijiri medicale la fata locului, conform primelor informatii.UPDATE:Reprezentantii ISU Cluj au revenit cu detalii, precizand ca "o singura persoana necesita ingrijiri medicale, urmand a fi transportata la spital". Traficul ... citește toată știrea