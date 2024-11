Cluj- Accident intre Cluj-Napoca si Oradea, la Negreni pe E60. Un TIR, o duba si o masina au fost implicate FOTO

Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Negreni, pe DN1 E60. In accident au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un autotren.Din fericire, in urma acestui accident nu au fost victime, si au rezultat numai pagube materiale. La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD si una SAJ. ... citește toată știrea