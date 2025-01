Cluj- Accident la iesire din Dej. Tanar transportat in stare GRAVA la spital, dupa ce un microbuz a fost izbit de un camion FOTO

Cluj- Accident grav la iesire din Dej in aceasta dimineata. Un tanar a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce a fost scos de pompieri din masina FOTOPompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit de urgenta in aceasta dimineata la un grav accident rutier produs la iesirea din municipiul Dej, pe strada Valcele. In coliziune au fost implicate o autoutilitara si un autocamion.La sosirea echipajelor, pompierii au descoperit un barbat de aproximativ 35 de ani, aflat in ... citește toată știrea