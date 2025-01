Cluj- Accident LIVE ca-n filme : A furat masina, a facut un accident, urmarita de politie s-a rasturnat cu masina VIDEO Camere de supraveghere

Cluj- Accident LIVE ca-n filme : A furat masina din spalatorie, a facut un accident, urmarita de politie, a intrat intr-un cap de pod, s-a rasturnat VIDEO Camere de supraveghere Un accident ca-n filme a avut loc ieri la Dej, judetul Cluj, suprins LIVE de Camerele de supraveghere. O femeie de 37 de ani din republica Moldova a mers la o spalatorie auto de pe pe strada 1 Mai, unde a observat o masina oprita, dar care avea cheile lasate in contact. Nu a avut nicio clipa de ezitare: Fara sa stea pe ... citește toată știrea