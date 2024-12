Cluj- Accident mortal in Floresti. Un tanar si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in timp ce traversa strada FOTO

Accident mortal pe DN1 E60, in Floresti: Un pieton si-a pierdut viataIn dimineata zilei de 10 decembrie 2024, in jurul orei 06:35, un accident rutier grav a avut loc pe DN1 E60, la iesirea din localitatea Floresti, judetul Cluj. Evenimentul s-a soldat cu decesul unui pieton.Conform primelor informatii furnizate de autoritati, un barbat de 56 de ani, aflat la volanul unui autoturism si circuland in directia municipiului Oradea, a lovit un pieton in varsta de 36 de ani. Se ... citește toată știrea