Cluj: Accident pe Bulevardul 21 Decembrie. O Tesla a ajuns pe trotuar in urma impactului cu alta masina - FOTO

Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, miercuri seara, 11 decembrie, in jurul orei 21:30.Doua autoturisme, una fiind marca Tesla iar cealalta Fiesta, au fost implicate in incidentul rutier, dupa ce acestea s-au tamponat in trafic. In urma impactului, autoturismul tip Tesla a intrat pe contrasens si a ajuns pe trotuar. Din fericire, in acea zona nu ... citește toată știrea