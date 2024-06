Cluj: Accident pe DN1E60! Un sofer a patruns pe sensul opus si a intrat intr-o autoutilitara/Trafic blocat in zona

Un accident rutier s-a produs in urma cu putine momente pe DN1E60, in afara localitatii Bologa. Din primele date, momentan traficul in zona este blocat, pe ambele sensuri."Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat faptul ca o conducatoare auto, in varsta de 61 de ani, din comuna Floresti, care se deplasa cu autoturismul in directia ... citește toată știrea