Cluj- Accident pe Eroilor in Floresti. Doua masini au fost grav avariate, din cauza neatentiei unui sofer FOTO

Accident rutier pe strada Eroilor din Floresti, judetul Cluj: Trafic ingreunat din cauza neacordarii de prioritateUn accident rutier in care au fost implicate doua masini a avut loc in aceasta seara pe strada Eroilor din comuna Floresti, judetul Cluj, cauzand ingreunarea traficului in zona. La fata locului au intervenit rapid o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ... citește toată știrea