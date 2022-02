Cluj: Accident pe strada Horea intre un autobuz, o ambulanta si mai multe autoturisme - VIDEO

Un accident s-a produs joi dimineata pe strada Horea, din Cluj-Napoca, in jurul orei 8.20. Au fost implicate un autobuz, o ambulanta si mai multe autoturisme.Politia anunta ca in accidentul produs la ora 8.20 au fost implicate de fapt sase vehicule."Din primele informatii, initial s-a produs o coliziune fata - spate, intre un vehicul - mijloc de transport public in comun, condus de un barbat de 48 de ani, din Cluj-Napoca, din directia garii spre centrul municipiului, si o autospeciala SAJ, ... citeste toata stirea