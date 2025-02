Cluj: Accident rutier GRAV pe A10, sensul de mers catre Turda. O persoana se afla in stop cardio-respirator. Elicopterul SMURD a fost solicitat

UPDATE 11:38:In urma accidentului rutier, un barbat de 64 de ani, si-a pierdut viata. Din pacate, medicii nu au reusit sa il salveze,,Din nefericire victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acesteia. Victima de sex masculin, in varsta de 64 ani", a transmis IPJ Alba.----Un accident rutier grav a avut loc pe astazi, 7 februarie 2025, in jurul orei 10.42 pe autostrada A10, sensul de mers Aiud - Turda. O persoana se afla in stop cardio-respirator, iar medicii au ... citește toată știrea