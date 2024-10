Cluj: Accident rutier in Floresti. Doua femei au fost transportate la spital / Circulatia se desfasoara pe un singur sens - FOTO

Un accident rutier a avut loc in apropierea localitatii Floresti, pe DN1, in jurul orei 11:30.Din primele informatii, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier, primind in aceste momente ingrijiri medicale de la medici.Circulatia este restrictionata pe un singur sens.,,Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Cluj-Napoca - Huedin, in apropierea localitatii Floresti, judetul Cluj, a avut loc o coliziune produsa intre doua ... citește toată știrea