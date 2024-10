Cluj: Accident rutier in Jucu. Un barbat a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina intr-un sant - FOTO

Un accident rutier a avut loc pe raza comunei Jucu, vineri, 18 octombrie, in jurul orei 11:10.Din primele informatii, un autoturism a iesit de pe partea carosabila si s-a rasturnat in decor, intr-un sant.Pompierii si un echipaj SMURD au intervenit de urgenta la locul evenimentului rutier. Un barbat, de aproximativ 50 de ani, blocat in autoturismul rasturnat in sant a fost scos cu ajutorul pompierilor.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit ... citește toată știrea