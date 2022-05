CLUJ - Accident rutier la iesire din localitatea Copaceni spre Turda. Un camion este implicat in accident

Un accident rutier a avut loc miercuri, 18 mai, in jurul orei 15:30, la iesirea din localitatea Copaceni spre municipiul Turda.Un echipaj de prim-ajutor SMURD si politia intervin in cazul unui accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Copaceni spre Turda in jurul orei 15:30. Circulatia in zona se desfasoara greoi, fiind liber un singur sens de mers.In accident este implicat un camion de mic tonaj.Sursa Foto: Info Trafic Cluj - ... citeste toata stirea