Cluj: Accident rutier pe Calea Turzii. Trei autoturisme si un scuter au fost implicate/Doua persoane sunt consultate de medici FOTO-VIDEO

Un accident rutier a avut loc pe Calea Turzii, in urma cu putin timp, astazi, 11 septembrie.Din primele informatii, accidentul rutier a avut loc intre trei autoturisme si un scuter. In aceste momente doua persoane sunt consultate de medicii care au intervenit la locul incidentului.,,Din primele date, este vorba despre o tamponare intre trei autoturisme si un scuter. Doua persoane primesc ingrijiri medicale," a transmis ISU Cluj.Cele doua persoane urmeaza sa fie transportate la spital in ... citește toată știrea