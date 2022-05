CLUJ - Accident rutier violent la iesire din Turda. Un barbat de 56 de ani, transportat la spital

Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit duminica, 15 mai, la un accident rutier petrecut in aceasta dimineata la iesirea din Turda. In accident au fot implicate doua autoturisme, iar un barbat de 56 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost transporatt de urgenta la spital."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut la iesire din municipiul Turda. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 09:35, iar la fata locului s-au deplasat o ... citeste toata stirea