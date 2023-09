Traficul in Cluj si in localitatile invecinate a fost un cosmar marti dimineata, incepand cu ora 7.00. Practic, timpii petrecuti in trafic au crescut de 2 - 3 ori."Orasul s-a metamorfozat!De la o zi la alta, orasul s-a transformat intr-un miriapod! Timpul de parcurgere a unui traseu din punctul A in punctul B s-a dublat peste noapte!In acelasi trafic stau si eu cu motor 0.6 benzina si cel cu 5l Diesel. Nu consumam la fel, nu poluam la fel, nu ajungem niciunul mai repede la destinatie.Cine ... citeste toata stirea