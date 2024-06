Cluj- Alerta persoana disparuta! O tanara de 19 ani a plecat voluntar de acasa si nu se mai stie nimic de ea-FOTO

Tanara de 19 Ani plecata voluntar din Cluj-NapocaPolitia Municipiului Cluj-Napoca a fost alertata in cursul zilei de astazi, in jurul orei 13:20, despre disparitia unei tinere de 19 ani, Ordan Sarah Eromosele.Conform informatiilor primite, tanara a plecat in mod voluntar de la resedinta sa din Cluj-Napoca si pana in prezent nu s-a intors.Semnalmente:Inaltime: 1,75 mGreutate: 65 kgTen: InchisPar: BrunetPolitia solicita sprijinul cetatenilor in gasirea acestei persoane. Oricine detine ... citește toată știrea