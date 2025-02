Cluj- Alerta scurgere de gaz! 7 persoane, intre care 5 copii au ajuns la spital in urma unei scurgeri de gaze. Toti prezinta semne de inhalare de gaz

Alerta scurgere de gaz in Dej: Sapte persoane, printre care cinci copii, transportate de urgenta la spital din cauza inhalarii de gaz. Au reusit sa iasa din casaPompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost solicitati sa intervina, in urma cu putine momente, pe strada Mihai Eminescu din municipiul Dej, dupa ce s-au semnalat scurgeri de gaz intr-un apartament situat intr-o casa de locuit. In momentul in care echipajele au ajuns la fata locului, au constatat ca 2 adulti si 5 minori reusisera sa ... citește toată știrea