Cluj: Andrei Pernes, tanarul care a murit in accidentul din Bunesti a fost condus pe ultimul drum. Mesajul surorii lui: ,,Inca astept sa te mai vad"- FOTO

Familia si apropiatii lui Andrei Pernes, tanarul care a murit in cumplitul accident din localitatea clujeana Bunesti, l-au condus ieri pe ultimul drum.Tanarul de 29 de ani a murit miercuri dimineata, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier la Cluj. Tanarul a ramas incarcerat in masina, iar paramedicii n-au mai putut face nimic pentru el.Citeste si Cine e tanarul care si-a pierdut viata in accidentul tragic din Cluj, din aceasta dimineata? Era fost concurent al emisiunii Mireasa - ... citește toată știrea