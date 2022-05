Cluj: Anexa gospodareasca, facuta scrum. O scanteie a fost cauza incendiului devastator-FOTO

Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o anexa gospodareasca din localitatea Silivas. O scanteie purtata de vant a fost probabila cauza a incendiului devastator."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins un fost grajd dintr-o gospodarie situata in localitatea Silivas. Interventia s-a desfasurat in colaborare cu Serviciul pentru ... citeste toata stirea