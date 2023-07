Doi angajati ai unui depozit din Moldovenesti au fost prinsi dupa ce timp de doua luni au furat bautura din unitatea unde lucrau.La data de 8 iulie a.c., in baza activitatilor investigativ-operative, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda au depistat, in flagrant, doi barbati, ambii in varsta de 43 de ani, din judetele Cluj si Alba, dupa ce au sustras mai multe bauturi alcoolice dintr-un depozit situat in comuna Moldovenesti.In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 02.15, in baza ... citeste toata stirea