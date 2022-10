Cluj: Apartamentul "buncar", cu centrala termica pe gaz si fara niciun geam la nivelul -2, SCAPA de amenda!!!

Politia Locala Cluj-Napoca s-a deplasat pe strada Portelanului nr. 3, unde la nivelul -2, se vinde un apartament si un spatiu comercial pentru a verifica legalitatea amenajarilor. Vorbim despre spatii fara geamuri, unde au fost montate centrale termice pe gaz si s-a facut retea de canalizare.Proprietarul a declarat pe propria raspundere ca lucrarile s-au facut in anul 2018, iar acum totul s-a prescris.Apartament buncar de vanzare in Cluj-Napoca. Este la etajul -2, nu are geamuri, dar are ... citeste toata stirea