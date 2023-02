Cluj Arena nu mai e "un brand al Clujului si al Transilvaniei" pentru Tise? Cum justifica seful Consiliului Judetean noroiul de pe stadion: U nu-si permite

Dupa ce in meciul cu Rapid stadionul Cluj Arena s-a transformat intr-o mocirla, Universitatea Cluj isi disputa meciurile la Medias. Administratia locala, in persoana sefului Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, spune ca nu are de ce sa suporte cheltuielile de incalzire a gazonului. Asta desi in anul 2012 Tise declara ca Cluj Arena tine de interesul public, iar "stadionul devine un brand al Clujului, al Transilvaniei, si un model pentru alte arene din lume".Stadionul din Cluj are 30.000 de ... citeste toata stirea