Cluj: Atentie, soferi! O strada intens tranzitata din Floresti se inchide timp de o SAPTAMANA. Au loc lucrari de extindere a retelei de canalizare menajera

Locuitorii din Floresti trebuie sa se pregateasca pentru restrictii de circulatie pe strada Tautiului in perioada vacantei scolare. Primaria Floresti a anuntat ca in intervalul 17 - 23 februarie 2025, intre orele 08:00 - 17:00, vor avea loc lucrari de extindere a retelei de canalizare menajera.Lucrarile se vor desfasura pe sectorul dintre intersectia cu strada Crizantemelor si intersectia cu strada Sub Cetate, afectand circulatia pe zona centrala a drumului. Accesul riveranilor va fi permis