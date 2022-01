Cluj: Au ALES sa doneze organele tatalui lor si au salvat viata altor oameni la Cluj

O familie din Oradea a decis sa doneze organele tatalui lor, care s-a stins din viata. Astfel au salvata viata a doua persoane la Cluj.Donarea de organe salveaza vieti"#DA pentru VIATA! O zi in care oameni cu suflet mare infaptuiesc minuni pentru semenii lor aflati in suferinta.Gestul altruist al unei familii si efortul colectiv al echipelor medicale fac posibil ca suferinta sa fie transformata in speranta.Astfel, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea , in zorii zilei de sambata, s-a ... citeste toata stirea