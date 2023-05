O actiune demna de sprijinul tuturor clujenilor a fost organizata la inceputul lunii. Un ONG clujean, care se ocupa cu programe de sterilizare a cainilor si a pisicilor, alaturi de mai multi voluntari, au reusit in 3 zile performanta de a steriliza mai bine de 150 de caini din zona Pata Rat.Programul numit Linda Pata Rat a inceput in 2017, dupa un drum al ONG-istilor la celebra groapa de gunoi. Acestia au observat problema ridicata a ritmului de inmultire in randul patrupezilor.Dupa ce ... citeste toata stirea