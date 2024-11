Cluj- Autobuzele electrice articulate nu se intorc in Polonia! Directorul CTP face lumina: "Nu au raspuns unor cerinte"

O parte din autobuzele electrice articulate cumparate de municipiul Cluj-Napoca si comuna Floresti au ajuns la un atelier de specialitate din Bucuresti, detinut de compania Solaris, conform informatiilor transmise de directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, Liviu Neag, pentru Stiri de Cluj.Dupa ce s-a vehiculat ca cele 18 mijloace de transport in comun vor fi trimise inapoi in Polonia, Liviu Neag a relatat ca, in urma unor teste, s-a constatat ca unele autobuze nu ... citește toată știrea