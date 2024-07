Cluj: Autoturism rasturnat pe DN 1-E60, langa Feleacu. Un barbat de 50 de ani a fost transportat la spital

Un accident rutier s-a petrecut pe DN 1-E60, in localitatea Valcele, comuna Feleacu, 3 iulie, in jurul 15:30.O masina s-a rasturnat in localitatea Valcele din comuna Feleacu, in urma caruia o persoana de aproximativ 50 de ani a fost transportata la spital.ISU Cluj s-a deplasat cu o autospeciala la locul evenimentului.,,Pentru investigatii suplimentare, la spital ... citește toată știrea