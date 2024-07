Cluj: Baiatul de 14 ani disparut in Floresti inca nu a fost gasit. Politia il cauta in continuare

Politistii din Cluj au facut publice, duminica, fotografia si semnalmentele unui adolescent in varsta de 14 ani, plecat de acasa in cursul diminetii de sambata.Tanarul disparut de acasa se numeste Vasile Ionut Griguta, are 14 ani si a plecat din localitatea Floresti sambata, 29 iunie, in jurul orei 10:30. ... citește toată știrea