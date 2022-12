Cluj: Barbat retinut, dupa ce a incalcat ordinul de protectie. Si-a agresat propriul tata!

Un barbat de 34 de ani, din comuna Bontida, judetul Cluj, a fost retinut de politistii clujeni pentru violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie. Tanarul s-ar fi deplasat la locuinta tatalui sau, pe care l-a agresat lovindu-l cu palma."La data de 12 decembrie a.c., magistratii Judecatoriei Gherla au dispus arestarea preventiva fata de un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Bontida, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si incalcarea masurilor instituite ... citeste toata stirea