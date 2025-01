Cluj: Barbatul gasit mort in lacul Gilau era dat disparut de aproape 2 luni / Politia continua cercetarile

Un clujean de 60 de ani, dat disparut de aproape doua luni, a fost gasit mort in lacul Gilau. Descoperirea socanta a avut loc miercuri, 29 ianuarie, cand salvatorii au fost alertati pentru extragerea cadavrului din apa.Conform IPJ Cluj, barbatul disparuse de acasa in data de 9 decembrie 2024. Pana in prezent nu au fost identificate urme vizibile de violenta pe corpul acestuia. Autoritatile continua investigatiile pentru a stabili circumstantele in care s-a produs decesul."In cursul zilei de ... citește toată știrea