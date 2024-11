Cluj- Bataie intre parinti la un meci de fotbal al copiilor, in Bontida. Copiii incercau sa isi desparta parintii care se loveau cu picioarele VIDEO

Bataie la un meci de fotbal pentru copii in Bontida: Parintii s-au luat la bataie, iar micii jucatori au incercat sa-i calmezeUn meci de fotbal intre doua echipe de copii din comuna Bontida, judetul Cluj, a degenerat intr-o scena neasteptata: parintii aflati in tribune, nemultumiti de deciziile arbitrului, au izbucnit intr-un conflict fizic, sub privirile copiilor care jucau pe teren. Micii sportivi, in ciuda varstei lor fragede, au intervenit pentru a-si calma ... citește toată știrea