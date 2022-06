CLUJ - Biletele si abonamentele pentru transportul in comun din Cluj-Napoca se scumpesc, incepand cu 1 iulie

Biletele de calatorie pe mijloacele de transport in comun se vor scumpi, de luna viitoare, in Cluj-Napoca. Ultima scumpire la pretul biletelor, abonamentelor si cardurilor de calatorie ale CTP a fost in 2018.Consilierii locali vor decide, marti, 7 iunie, cresterea preturilor practiate de Compania de Transport Public (CTP) la bilete si abonamente de calatorie. Tot atunci, se va decide si incetarea aplicarii taxei speciale de transport public local. Aceasta taxa speciala a fost introdusa de ... citeste toata stirea