PESTE 70 MILIOANE EURO AU RAMAS IN CLUJ-NAPOCA, DUPA UNTOLD 2023ALTE 1.8 MILIOANE LEI SUNT INVESTITE DE UNTOLD IN STADIONULCLUJ ARENA, PARCUL CENTRAL SI SALA POLIVALENTAFestivalul UNTOLD a scris istorie in 2023. Peste 420.000 de participanti si 250 de artisti au simtit si trait magia UNTOLD in cele 4 zile si 4 nopti de festival. Multi dintre participanti au petrecut mai multe zile in Cluj-Napoca si in imprejurimi inainte sau dupa unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume. ... citeste toata stirea