Cluj: Ce s-a intamplat cu porcii care au murit in incendiul de la ferma din Lita. Peste 600 de animale si-au pierdut viata

In noaptea de duminica spre luni, pompierii clujeni au intervenit de urgenta la un incendiu izbucnit la o ferma din Lita, judetul Cluj.Flacarile au cuprins un imobil de 1000 de mp in care se aflau porci. Din pacate, 612 animale si-au pierdut viata ca urmare a incendiului.Autoritatile locale au decis, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj, ca cei peste 600 de porci care au murit in incendiul de la ferma din comuna Savadisla sa fie ingropati. ... citește toată știrea