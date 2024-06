Cluj: Ce spun politistii despre teribilul accident de sub podul IRA. Un clujean a murit dupa ce a fost lovit de tren

Un clujean si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de tren sub podul IRA din Cluj-Napoca, sambata dimineata.Politistii transmit ca este vorba despre un clujean in varsta de 52 de ani, care a fost lovit de un tren care circula spre Bistrita.Potrivit surselor Stiri de Cluj, acesta ar fi fost lovit in timp ce incerca sa traverseze calea ferata, nefiind vorba de un suicid.,,La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 11.15, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj ... citește toată știrea