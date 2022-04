Cluj, cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronvirus depistate in Romania, dupa Bucuresti, singurul judet alaturi de Timis unde numarul cazurilor noi depaseste o suta

Clujul are azi cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronvirus depistate in tara, dupa Bucuresti, si singurul alaturi de Timis unde numarul cazurilor noi de infectie depistate in acest interval depaseste o suta.Datele Ministerului Sanatatii, publicate in urma cu putine momente, arata ca la Cluj au fost depistate de ieri pana azi un numar de 145 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din Romania, cifra depasita doar de cea din Bucuresti, unde au fost inregistrate in acest ... citeste toata stirea