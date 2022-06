CLUJ - Ceremonii militare si religioase cu ocazia "Zilei Drapelului National": Depunerea Drapelului la Catedrala Metropolitana si Inaltarea pe catarg

Sambata, 25 iunie, si duminica, 26 iunie, in Cluj, vor avea loc mai miulte ceremonii militare si religioase cu ocazia "Zilei Drapelului National".Ceremoniile vor incepe sambata, 25 iunie, de la ora 19:00, in Piata Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca. In cadrul acestei ceremonii, se va cobora Drapelul Romaniei care este arborat in Piata Avram Iancu si se va depune in Catedrala Mitropolitana.Ceremonia va fi condusa de garda purtatoare a Drapelului National, constituita din militari ai ... citeste toata stirea